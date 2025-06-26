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Tekirdağ Açıklarında Karaya Oturan Gemide İnceleme Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında karaya oturan 'Angy R' gemisi için kurtarma incelemeleri sürüyor, ekipler harekete geçti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 17:29
Tekirdağ Açıklarında Karaya Oturan Gemide İnceleme Devam Ediyor

Tekirdağ'da Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi İnceleniyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma inceleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler, Bahama bandıralı "Angy R" gemisine çıkarak detaylı bir inceleme gerçekleştirdiler.

Kurtarma Çalışmaları İçin Hazırlıklar Yapılıyor

Gemi üzerindeki incelemenin ardından, kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Durumunu değerlendirmek üzere Çanakkale’den bölgeye yönlendirilen "Kurtarma 17" römorkörü de hazır halde bekletilmektedir.

Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolmasının ardında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen yüzdürme çalışmaları başlatılacak. Edinilen bilgilere göre, gemi işletmesi bu süreyi beklemeyi tercih etti.

Olayın Detayları

Dün, Romanya’dan yük alarak Cezayir’e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide toplamda 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye intikal etmiş olup, yapılan ilk muayenelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmiştir. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik incelemeler gerçekleştirmiştir.

Bölgedeki incelemelerde herhangi bir deniz kirliliği durumu tespit edilmezken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Soruşturmanın sonuçlarına göre idari yaptırım uygulama sürecinin başlaması beklenmektedir.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen...

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen inceleme çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemiye çıkarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen...

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen inceleme çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemiye çıkarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

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