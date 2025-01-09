Tekirdağ Başsavcısı Erdal Şenol, Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak bu önemli etkinliğe destek verdi. Oylama, her yıl olduğu gibi bu sene de farklı alanlarda yapılan çekimlerle en iyi fotoğrafları seçmeyi amaçlıyor.

Başsavcı Şenol, etkinlik kapsamında birçok değerli fotoğrafı inceledi ve bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, sanatsal faaliyetlerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Bu yılki oylama, farklı kategorilerde fotoğraflar sunmakta ve bu sayede hem yerel hem de ulusal sanatçıların eserlerine geniş bir kitle tarafından ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.