Tekirdağ Başsavcısı Erdal Şenol, Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:28
Tekirdağ Başsavcısı Erdal Şenol, Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak bu önemli etkinliğe destek verdi. Oylama, her yıl olduğu gibi bu sene de farklı alanlarda yapılan çekimlerle en iyi fotoğrafları seçmeyi amaçlıyor.

Başsavcı Şenol, etkinlik kapsamında birçok değerli fotoğrafı inceledi ve bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, sanatsal faaliyetlerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Bu yılki oylama, farklı kategorilerde fotoğraflar sunmakta ve bu sayede hem yerel hem de ulusal sanatçıların eserlerine geniş bir kitle tarafından ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fiber Optik Dronlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çığır Açıyor: 20 Kilometre Derinliğe Kadar Uzasan Teknoloji
2
İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki
3
ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu
4
Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak
5
Sabancı Suikastı'nın Üzerinden 29 Yıl Geçti: Detaylar ve Gelişmeler
6
Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti
7
Biden, Af İlanı Konusunda Kararsızlığını Açıkladı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı