Tekirdağ Çerkezköy'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki iki yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Son Durum

Yolculardan N.B. (16), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

