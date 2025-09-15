Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda çarpışma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç karıştı ve 6 kişi yaralandı.

Kaza, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda gerçekleşti. M.Ş. idaresindeki 06 EFB 871 plakalı otomobil, önce aynı yöne seyreden T.K. yönetimindeki 59 AGR 967 plakalı otomobille, ardından karşı yönden gelen B.D. idaresindeki 59 AJU 401 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler M.Ş. ve T.K. ile araçlarda bulunan H.K., B.K., A.B. ve S.D., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.