Tekirdağ Çorlu'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:25
Kaza anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kazada bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Kazımiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde meydana geldi.

İ.Y. idaresindeki 34 HB 2491 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki 59 ANC 155 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.K. ile Özbek uyruklu yolcu M.H.W., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

