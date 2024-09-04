Tekirdağ'da 14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Açıldı

14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Tekirdağ'da Başladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekarelik alanda açılan Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, çiftçiler ile tarım sektöründeki firmaları bir araya getiriyor. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara toplam 102 firma katılım sağladı.

Yenilikçi Tarım Uygulamaları Tanıtılıyor

Fuar alanında, tarım aletleri, zirai ilaçlar, tohumlar ve gübrelerin yanı sıra ayçiçeği, mısır gibi tarım ürünlerinin deneme alanlarına yerleştirildiği görülüyor. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, fuarın açılışında Tekirdağ'ın önemli bir tarım merkezi olduğunu vurgulayarak, "Tekirdağ, ayçiçeği ve buğday üretiminde Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Bu fuar, firmaların üreticilerle buluştuğu önemli bir platformdur," dedi.

Çiftçilerin Yanında Olmayı Sürdürüyoruz

Bir diğer AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılık alanındaki etkinliğini ifade etti.

Fuarın Önemi ve Katılımcılar

Fuarı organize eden şirketin genel müdürü Onur Kiraz, "14 yıldır üreticilerin ve firmaların buluşmasına öncülük ediyoruz. Bu yıl, üreticiler tarımdaki yeni teknolojileri yerinde görebilme şansı buluyor," dedi. Konuşmaların ardından, protokol üyeleri fuar alanını gezdi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Yazıcı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çiftçiler de katıldı. Fuara 7 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edilecektir.

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.