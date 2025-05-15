Tekirdağ'da 1919 Koreografisi ile 19 Mayıs Coşkusu

Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen programda, polis ekipleri ve sporcular bir araya geldi.

Koreografi ve Yürüyüş

Etkinlik kapsamında, Yelken Kulübü önünde toplanan katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağıyla birlikte Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na yürüyüş yaptı. Yürüyüşe gençler ve aileler de eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Havadan Görüntüleme

Yürüyüşün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sporcular, sahil dolgu alanında 1919 koreografisi hazırladı. Bu özel koreografi sırasında ayrıca Türk Bayrağı da açılarak, dronla havadan görüntülendi. Bu görüntüler, etkinliğin ne denli büyük bir coşkuyla yapıldığını gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağıyla Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağıyla Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na yürüdü.