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Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Teyzesi Balkonundan Düştü

Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:55
Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Teyzesi Balkonundan Düştü

Tekirdağ'da Trajik Olay: Sıla Bebeğin Teyzesi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz (27), evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Altınova Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşen Akyüz sınırlarını aştı.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma

Olay yerine yapılan yüksekten düşme ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesi sonucunda Elif Akyüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Akyüz’ün cesedi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Akyüz'ün ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Sıla Bebeğin Acı Hikayesi

Sıla Y., 8 Eylül'de cinsel istismar ve darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 7 Ekim'de ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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