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Tekirdağ'da 200 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 200 dekar buğday ekili alan çıkan yangında tamamen kül oldu.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 20:50
Tekirdağ'da 200 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Yangın Tekirdağ'ın Malkara İlçesini Vurdu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi İshakça Mahallesi'nde meydana gelen yangında 200 dekar buğday ekili alan tamamen alevlere teslim oldu. Yangının, hasadı beklenen buğday tarlasında çıktığı bildirildi.

Vatandaşlar Yangını Önlemek İçin Seferber Oldu

Mahalle sakinleri, yangın çıktığını anladıklarında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, çevredeki vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörlerle sürerek yangının daha fazla yayılmasını engellemeye çalıştı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Buna rağmen, yangın sonucunda 200 dekarlık buğday ekili alan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.

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