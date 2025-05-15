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Tekirdağ'da 33 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

Tekirdağ'da 33 engelli genç, temsili askerlik uygulamasıyla yemin edip terhis belgelerini aldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:20
Tekirdağ'da 33 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

Tekirdağ'da Engelli Gençlerden Anlamlı Askerlik Töreni

Tekirdağ'da, temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç, askeri üniforma giyerek yemin etti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen etkinlik, duygusal anlara sahne oldu.

Yemin Töreni ve Askerlik Sevinci

Çorlu ilçesindeki Yıldırım Kışlası'nda düzenlenen törende, engelli bireyler saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu. Tören sonunda gençler, aldıkları terhis belgeleriyle bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Vali Soytürk'ten Destek Mesajı

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, devletin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydeden Soytürk, temsili askerlik yapmanın engelli bireyler ve aileleri için önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Gençlerden Teşekkür ve Gösteriler

Temsili askerlik yapan gençlerden Aslan Adutalp, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bir günlüğüne de olsa asker olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Törende ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar gösteri yaparak katılımcılardan büyük alkış aldı.

Protokolde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve aileler katıldı. Törende, jandarma ekiplerinin rehine kurtarma ve köpek unsurlarıyla şüphelinin yakalanması gösterisi de düzenlendi.

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti. İl...

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti. İl Jandarma Komutanlığınca, askerlik yapamayan engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti. İl...

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti. İl Jandarma Komutanlığınca, askerlik yapamayan engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.

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