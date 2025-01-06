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Tekirdağ'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:54
Tekirdağ'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetim ve Gözaltı

Ergene ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında ekipler, 5 düzensiz göçmeni ele geçirirken, aynı zamanda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakaladığı yabancı uyruklular, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüna gönderildi. Olay, Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele çerçevesinde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan...

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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