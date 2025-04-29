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Tekirdağ'da Aile Çalıştayı: Ailelerin Gücü Vurgulandı

Tekirdağ'da düzenlenen Aile Çalıştayı'nda, ailelerin toplumun temel taşları olduğu vurgulandı ve karşılaşılan tehditler ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:50
Tekirdağ'da Aile Çalıştayı: Ailelerin Gücü Vurgulandı

Tekirdağ'da Aile Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Çalıştayı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştayda, ailelerin toplumun en temel unsurları olduğu konusuna dikkat çekildi.

Vali Soytürk: Aileler Toplumun Temel Taşlarıdır

Vali Recep Soytürk, çalışmalarında ailelerin güçlü olmasının sağlıklı bir toplum için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Soytürk, "İnsanı doğumundan ölümüne kadar kuşatan aile, bireyin hayatında en temel dayanak noktasını teşkil eder. Sevginin paylaşılarak çoğaldığı, zorluklara beraber göğüs gerildiği aile, insanı insan yapan en önemli sosyal çevredir" dedi.

Aile Kurumu Tehditlerle Karşı Karşıya

Soytürk, aile kurumunun küresel değişimler ve toplumsal sorunlar karşısında ciddi tehditlerle karşılaştığını ifade ederek, "Aile içerisindeki bağların zayıflaması, çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm aile bireylerini tehdit eden zararlı akımlar, insan fıtratına aykırı ideolojilerin artışı ve bireyselleşme gibi faktörler aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu. Bu durumun, evliliklerin azalmasına ve nüfus yaşlanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Çalıştayda Çözüm Önerileri Sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, çalıştayda ailenin karşılaştığı olumsuzlukları irdeleyeceklerini belirterek, "Boşanma oranlarının artışı, doğum oranlarının düşmesi ve sosyal izolasyon gibi yeni nesil tehditler, aileyi koruma gerekliliğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor" ifadesinde bulundu.

Çalıştay, gün boyu çeşitli oturumlarla devam edecek.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

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