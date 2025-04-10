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Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinliği: Öğrenciler Aileleriyle Kitap Okudu

Tekirdağ'da 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler aileleriyle bir araya gelerek kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:14
Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinliği: Öğrenciler Aileleriyle Kitap Okudu

Tekirdağ'da Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da tarihî bir etkinlik olarak düzenlenen "Aile Yılı" kapsamında, öğrenciler aileleriyle birlikte Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrencilere ve ailelerine unutulmaz bir deneyim sunuldu.

Etkinliğin Amacı ve Hedefleri

Öğrenciler, aileleriyle birlikte yarım saat boyunca kitap okuma keyfini yaşadı. Etkinlikle ilgili olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. Parıltı, etkinliğin Bakanlıklarının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde, akademik başarının yanı sıra kitap okumayı da ön planda tutmayı hedeflediğini belirtti.

Parıltı, "Aile, geleceğe bırakılabilecek en temel mirastır. Kitapları seven, kitaplarla büyüyen bireyler yetiştirmek çok önemli" diyerek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kütüphane ve Kitap Sevgisi

Etkinlikte yer alan edebiyat öğretmeni Filiz Aksuna, çocuklara kütüphane sevgisini aşılamak ve kitap sevgisini geliştirmek için bu tür organizasyonların vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Aksuna, "Öğrencilerimizin aileleriyle kitap okuyarak verimli zaman geçirmeleri çok önemli. Bu farkındalığı artırmak için benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu. İl Milli...

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Öğrenciler burada aileleriyle yarım saat kitap okudu.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu. İl Milli...

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Öğrenciler burada aileleriyle yarım saat kitap okudu.

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