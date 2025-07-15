Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, tarım alanında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyük bir tehdide yol açtı. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde alevlerin hızla yayılması sonucu, olay yerine Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye, yangına müdahale için 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz, 30 itfaiye aracı ve iş makineleriyle birlikte çok sayıda jandarma personeli gönderildi. Yangının Şenköy Mahallesi’nde bazı evlere sıçraması üzerine, yerleşim yerleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden isimler arasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yer aldı.

Kocaali Mahallesi’nde bir ev ve ahır da yangından zarar gördü. Hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Tekirdağ Valiliği, sosyal medya hesaplarından yangına karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde bilgilendirdi.

Yangının Kızılcaterzi Mahallesine de sıçramasının ardından, burada da yerleşim yerleri boşaltılmaya devam edilirken, bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına almayı ihmal etmedi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de güvenlik önlemleri alarak yangın söndürme çalışmalarına destek vermekte.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangınla ilgili haberlerde, müdahalenin sürdüğünü vurguladı. Yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını belirten Var, şunları ekledi: "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor." Yangının ormanlık alanda halen devam ettiğini ifade eden Var, çevre illerin ve tüm kurumların yangınla mücadele çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.