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Tekirdağ'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:18
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Tekirdağ'da Yangın Alarmı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyhsinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyük bir paniğe yol açtı.

Olay yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sırasında dairede bulunan 5 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere, dumandan etkilenen bireyler ambulansa taşındı.

Son Durum ve Hasar Bilgisi

Yetkililer, dumandan etkilenen 5 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirirken, yangının çıktığı dairede önemli hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Ekipler tarafından...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Ekipler tarafından daireden çıkartılan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Ekipler tarafından...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Ekipler tarafından daireden çıkartılan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansta tedavi edildi.

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