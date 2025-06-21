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Tekirdağ'da Baba ve Oğul YKS'de Beraber Sınav Heyecanı Yaşadı

Tekirdağ'da 44 yaşındaki Turhan Durukan, oğlu ile birlikte YKS'ye girdi. Eğitiminin ardından üniversite hayalini gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:09
Tekirdağ'da Baba ve Oğul YKS'de Beraber Sınav Heyecanı Yaşadı

Tekirdağ'da yaşamını sürdüren 44 yaşındaki Turhan Durukan, oğlu ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını paylaştı. Eğitim hayatına ilkokuldan sonra ara veren Durukan, 5 yıl önce açık öğretim sisteminden ortaokul ve liseden mezun oldu.

Bu yıl üniversite okumak için hazırlanan Durukan, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile birlikte Namık Kemal Üniversitesi'nde girdi. Baba ve oğul, binlerce aday gibi sınavda ter döktü.

Turhan Durukan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dev sınavın heyecanını oğluyla birlikte yaşadığını söyledi. Sınava oğluyla hazırlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Durukan, "Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden tamamladım. Bu yıl da üniversite sınavına hazırlandım. Bu benim için farklı bir deneyimdi. Oğlumla birlikte sınava hazırlanmak ve aynı gün aynı salonda sınava girmek güzel bir heyecan oldu. Umarım güzel bir sonuç alıp üniversiteyi de okuyabilirim." ifadelerini kullandı.

Tunahan Durukan ise sınavın güzel geçtiğini ifade ederek, babasıyla birlikte sınav heyecanı yaşamanın kendisi için anlamlı bir anı olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan, 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Yükseköğretim...

Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan, 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan, 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Yükseköğretim...

Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan, 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

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