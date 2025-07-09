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Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:13
Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Otomobil Bariyere Çarptı, 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 34 RL 5490 plakalı otomobil, Emlak Konutları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Olay sonucunda otomobilin sürücüsü Y.B. ile yolcular V.C. ve M.Ş. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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