Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Güncelleme: Tekirdağ'da meydana gelen bıçaklı kavga olayıyla ilgili olarak, baba ve oğlu tutuklanarak adli süreç başlatıldı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, T.A. ve oğlu H.A., M.T.'yi bıçakla yaraladı ve kardeşi C.T.'yi de darbetti.

Olayın ardından bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayrıca, darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Bıçaklı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.