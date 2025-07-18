Tekirdağ'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinden Bıçaklandı

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Ayaspaşa Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, S.D. adlı kadın, eşi Y.D. tarafından bıçakla yaralandı.

Boşanma aşamasında olduğu iddia edilen çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.D., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü eşine bıçakla saldırarak onu yaraladı.

Yaralanan S.D., çareyi evin yanındaki çay ocağına sığınmakta buldu. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Kadın Hastanede S.D., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hakkında henüz net bilgiler verilmedi.

Olay yerinden kaçan zanlı Y.D., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.