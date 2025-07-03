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Tekirdağ'da Çakıl Göleti'nde Balıklar Telef Oldu

Kurak yaz nedeniyle Tekirdağ'daki Çakıl Göleti'nde birçok balık oksijensizlikten telef oldu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:35
Tekirdağ'da Çakıl Göleti'nde Balıklar Telef Oldu

Tekirdağ'da Çakıl Göleti Kurudu, Balıklar Telef Oldu

Tekirdağ'ın Yağcı Mahallesi'nde yer alan Çakıl Göleti, bu yaz yaşanan kuraklık nedeniyle adeta kurudu. Kuraklığın etkisiyle göletteki sular çekilirken, çok sayıda balığın telef olduğuna dair üzücü haberler gelmeye başladı.

Görünen o ki, yaz aylarının yetersiz yağışları ve aşırı sıcaklıkları, su kaynaklarını olumsuz bir şekilde etkilemiş. Göleti besleyen su kaynaklarının kuruması ve oksijensiz kalan balıklar, olayın trajik boyutunu gözler önüne seriyor.

Muhtardan Açıklama

Yağcı Mahallesi muhtarı ve çiftçi olan Mehmet Katırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yazların giderek daha sıcak ve kurak geçtiğini belirtti. Katırcı, "Göleti besleyen su kaynakları kurudu, yeterli yağış olmayınca gölet de kurudu. Su takviyesi olmayınca oksijen seviyesi notoris bir şekilde azaldı ve balıklar bu olumsuz koşulda ölmeye başladı," ifadelerini kullandı.

Katırcı, göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını ve her yıl normalde göletin yeterli suya sahip olduğunu ancak bu yıl durumun böyle olmadığını kaydetti. İklim değişikliği gibi faktörlerin tarımı, hayvancılığı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Balıkların telef olması, sadece göletin ekosistemini değil, aynı zamanda bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de tehdit ediyor.

Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda...

Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu.

Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda...

Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu.

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