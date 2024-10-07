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Tekirdağ'da Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti

Malkara'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:14
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti

İstismar Sonrası Çocuk Yaşam Mücadelesi Kaybetti

Tekirdağ'da, Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki S.Y., hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Annesi B.Y. tarafından 8 Eylül'de "uyanmadığı" gerekçesiyle hastaneye götürülen bebek, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Hastaneye Sevk ve Alınan Önlemler

S.Y., Malkara Devlet Hastanesi'nde muayene sonrası beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Yapılan soruşturma sonucunda anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile onun 13 yaşındaki oğulları K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Ayrıca, S.Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet koruma altına alındı.

Adli Süreçte Yaşanan Gelişmeler

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, cinsel istismarın adli tıp raporuyla tespit edildiğini belirtti. Düzenlenen basın toplantısında, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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