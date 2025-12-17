DOLAR
Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Sahilde Kum Adacıkları Ortaya Çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 20 metre çekilerek sahilde kum adacıkları ve açığa çıkan deniz tabanı ortaya çıktı; etkenler mevsimsel rüzgarlar ve basınç değişimi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:28
Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Sahilde Kum Adacıkları Ortaya Çıktı

Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Sahilde Kum Adacıkları Ortaya Çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin kıyı boyunca yaklaşık 20 metre çekilmesi sonucu sahilde normalde su altında kalan kum adacıkları ortaya çıktı.

Gözlemler

Sahil boyunca denizin geri çekildiği gözlemlenirken bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi. Kıyıda oluşan kum adacıkları dikkat çekti.

Vatandaşların değerlendirmesi

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti.

Olası nedenler

Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

