Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi: Sahilde Kum Adacıkları Ortaya Çıktı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin kıyı boyunca yaklaşık 20 metre çekilmesi sonucu sahilde normalde su altında kalan kum adacıkları ortaya çıktı.
Gözlemler
Sahil boyunca denizin geri çekildiği gözlemlenirken bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi. Kıyıda oluşan kum adacıkları dikkat çekti.
Vatandaşların değerlendirmesi
Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti.
Olası nedenler
Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
