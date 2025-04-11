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Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü: Poyraz Etkisini Yitirdi

Tekirdağ'da etkili olan poyraz sona erdi, deniz ulaşımı normale döndü. Balıkçılar av sezonuna geri dönüyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:31
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü: Poyraz Etkisini Yitirdi

Tekirdağ'da son üç gündür etkin olan poyrazın etkisi azalarak sona erdi ve deniz ulaşımı normale döndü. Hızı zaman zaman saate 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle, bölgedeki yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, şimdi yola koyulabiliyor.

Balıkçılar da hava koşullarının düzelmesiyle denize açılma fırsatı buldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların denizden kazancını aramaya devam edeceğini belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçılar için olası av türleri arasında istavrit, karides ve mezgit balıklarının olacağını aktardı. Bu durum, yerel balıkçılık için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

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