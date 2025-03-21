Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti

Tekirdağ'da lodosun etkisinin sona ermesiyle deniz ulaşımı yeniden başladı. Balıkçılar da denize açıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:30
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti

Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti

Tekirdağ'da, son günlerde etkili olan lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. İki gündür saatte 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker için ulaşıma yeniden açılan rotalarda nakliye işlemlerinin sürmesini sağladı.

Lodos nedeniyle balık avlama faaliyetlerine çıkamayan balıkçılar artık denize açılabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Tekirdağ sahilinde yeniden hareketlilik başladı.

Bu durum, hem ulaşım hem de balıkçılık sektöründe yaşanan duraklamaların ardından büyük bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ sahiline...

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ sahiline...

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

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