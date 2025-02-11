Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Poyrazın Etkisini Yitirdi: Normalleşme Başladı

Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Dönüyor

Tekirdağ'da bir haftadır süren poyraz rüzgarının etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü. Özellikle bölgedeki rüzgar hızı, zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar ulaşarak deniz trafiğini olumsuz etkilemişti.

Şilep ve Tankerler Yeniden Hareketli

Poyrazın etkisini yitirmesi ile birlikte, Tekirdağ sahiline demirleyen 8 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, yollarına devam etme fırsatı buldu. Bu durum, deniz ticaretinin tekrar canlanmasına olanak sağladı.

Balıkçılar için Umut Var

Havanın düzeldiği bu süreçte, denize açılamayan balıkçılar da artık avlanma faaliyetlerine başlayabildi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın bir haftadır avcılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu süre zarfında ağ bakımını yaptılar. Artık balıkçılar, Marmara Denizi'nde nasibini aramaya devam edecek," diye konuştu.

Tekirdağ'da bir haftadır süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle açıktaki gemiler yollarına devam etti.

Tekirdağ'da bir haftadır süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle açıktaki gemiler yollarına devam etti.