Tekirdağ'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da, Malkara yolunda meydana gelen tır kazasında, M.A. idaresindeki 34 SM 3173 plakalı tır devrildi. Kazanın şiddetiyle sürücü, devrilen tırın camından fırlayarak sürüklendi.

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında kısmen kapanan yol nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.