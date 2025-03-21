Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Yarışmasına Katıldı

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında tutkularını sergileyerek büyük bir heyecan yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:38
Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Yarışmasına Katıldı

Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocukların Yüzme Yarışması

Tekirdağ, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde, özel çocukların yüzme becerilerini sergileyebileceği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "+1 Farkla Tıpkı Sizin Gibiyiz" etkinliği, Namık Kemal Üniversitesi havuzunda gerçekleştirildi.

Yüzme Yarışması ve Katılım

Etkinlikte, 10 özel çocuk heyecan dolu anlar yaşarken, aileleri de bu anı keyifle takip etti. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Bulut, "Çocuklar yarışmanın sonunda madalya kazandı. Günün anlamına özel herkese madalya verdik. Onlar bizim için çok değerliler," diye ifade etti.

Ailelerin Düşünceleri

Yarışmaya katılan Nevzat Pınar, down sendromlu oğlunun 8 yıldır yüzdüğünü dile getirerek, bu tür etkinliklerle çocukların nasıl mutlu olduğunu vurguladı. Pınar, "Özel çocuklar, bu tür etkinliklerle çok mutlu oluyor. Herkesin özel çocuklara sahip çıkması gerek. Böyle etkinlikler düzenleyerek çocukları sevindirenlere teşekkür ederiz," dedi.

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında mücadele etti. Tekirdağ Gençlik ve Spor...

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında mücadele etti. Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesince 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda "+1 Farkla Tıpkı Sizin Gibiyiz" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında mücadele etti. Tekirdağ Gençlik ve Spor...

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında mücadele etti. Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesince 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda "+1 Farkla Tıpkı Sizin Gibiyiz" etkinliği düzenlendi.

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