Tekirdağ'da DSP İl Binası Coşkuyla Açıldı

Tekirdağ'da Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanlığının yeni binası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Önder Aksakal, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Bülent Ecevit'in vizyonuyla yola devam edeceklerini ifade etti.

Aksakal'dan Tekirdağ Vurgusu

Tekirdağ'ın güzelliklerine dikkat çeken Aksakal, partililerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada "Tekirdağlılara, demokratik sol politikalarımızı anlatacak, Bülent Ecevit'i ve yurtseverliğini yeniden paylaşacak kadrolarımızla büyük bir çalışmanın içerisine girdik." dedi.

Açılışın Hayırlı Olmasını Diledi

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Aksakal, herkesi ak güvercinli mavi bayrağın altında birleşmeye çağırdı. DSP'nin köklü geçmişine ve güçlü kadrolarına vurgu yapan Aksakal, "Dünyanın zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde, Türkiye de birçok sıkıntıyla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın Ardından Ziyaretler

Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirilirken, Aksakal il başkanlığının yanındaki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesini de ziyaret etti. Burada şube başkanı Hasan Erge ile bir süre sohbet eden Aksakal’a Erge tarafından "Kırım" ve "Ermeni Sorunu Sömürge Savaşı" adlı kitaplar hediye edildi.

Tekirdağ'da DSP İl Başkanlığının yeni binası törenle açıldı. DSP Genel Başkan Önder Aksakal, törende konuşma yaptı.

Tekirdağ'da DSP İl Başkanlığının yeni binası törenle açıldı. DSP Genel Başkan Önder Aksakal, törende konuşma yaptı.