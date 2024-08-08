Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Tekirdağ ilinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 22 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

Denetimler Sırasında Yakalandılar

Jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kapsamlı denetimler yaparak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 5 farklı aracı durdurdu. Yapılan kontroller sırasında, bu araçlarda toplamda 22 düzensiz göçmen tespit edildi.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere işlemlerine alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli üzerinde ise jandarmadaki işlemler devam ediyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.