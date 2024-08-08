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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:20
Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Tekirdağ ilinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 22 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

Denetimler Sırasında Yakalandılar

Jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kapsamlı denetimler yaparak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 5 farklı aracı durdurdu. Yapılan kontroller sırasında, bu araçlarda toplamda 22 düzensiz göçmen tespit edildi.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere işlemlerine alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli üzerinde ise jandarmadaki işlemler devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin yakalanması, bölgedeki yasadışı göç faaliyetlerinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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