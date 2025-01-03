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Tekirdağ'da Fabrikada Staj Yapan Öğrenci Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen 17 yaşındaki öğrenci A.K. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:35
Tekirdağ'da Fabrikada Staj Yapan Öğrenci Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da Staj Faciası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen bir lise öğrencisi A.K. (17) ağır yaralandı.

Olayın Detayları

İstanbul yolu üzerinde bulunan bir fabrikada staj yapmakta olan A.K., dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düştü. Olay anında fabrikada bulunan çalışanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, A.K.'ya ilk müdahale gerçekleştirdi. Ardından, genç öğrenci ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin Eğitim Durumu

A.K.'nin, Kapaklı Türk Metal Sendikası Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünde çırak öğrenci olarak eğitim gördüğü öğrenildi. Bu talihsiz olay, mesleki eğitimde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı....

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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