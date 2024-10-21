Tekirdağ'da Feci Trafik Kazası: 5 Ölü

Tekirdağ'daki Trafik Kazasında Can Kaybı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, düğünden dönen bir grup insanın bulunduğu otomobilin bir iş makinesiyle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Güvenlik kameraları, kazanın oluştuğu anı net bir şekilde belgeledi. Görüntülerde, Cenk V. yönetimindeki 59 FV 888 plakalı otomobilin, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. kontrolündeki iş makinesiyle çarpıştığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu kaydedildi.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Bu talihsiz kazada otomobilde bulunan Cenk V., Kadir G., Emre A., Serhat T. ve Deniz Y. hayatını kaybetti. Ayrıca iş makinesindeki sürücü Ö.A., yaralandı ve tedavi altına alındı.