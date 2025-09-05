Tekirdağ'da GDO'lu mısır davası: 17 sanığın yargılanmasına devam

Tekirdağ'da GDO'lu mısır davasında yeni duruşma

Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporları düzenleyerek genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır getirdikleri iddiasıyla yargılanan 17 sanığın davasına devam edildi.

Duruşma detayları

Duruşma, Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Oturumda aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının bulunduğu tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, olayın teknik yönlerinin aydınlatılması için bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddialar ve beklenen cezalar

Sanıklar hakkında, "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturmanın geçmişi

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından geçen yıl mayısta başlatılan soruşturmada, Türkiye'ye sahte evrak düzenleyerek Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirdikleri iddiasıyla aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış; şüpheliler daha sonra adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.