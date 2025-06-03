Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Alanında Yangın: Müdahale Başarılı

Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Alanında Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Tekirdağ yolu Karatepe mevkisindeki enerji ve geri dönüşüm firması bünyesindeki çöp alanında meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Ergene Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının çıkış noktasında incelemelerde bulunarak, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.