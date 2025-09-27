Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak

MESUT KARADUMAN - İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin gelecek yıl ziyarete açılmasının bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Kazı çalışmalarının geçmişi ve bulunduğu alan

Karaevli Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında 25 yıldır devam ediyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Neşe Atik liderliğindeki ekip, bu yıl planlama kapsamında ilk kez deniz kenarındaki alana geçti.

Kazılarda, Milattan Önce 1. yüzyıla tarihlenen ilaç yapımında kullanılan tandır şeklinde fırın, taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar, tunç ok uçları, damgalı amphora kulpları, sikke ve vazolar gibi çok sayıda eser bulundu. Deniz kıyısında bu yıl ortaya çıkarılan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mezar da kayda geçti.

Hera'nın Şehri'nden çıkan eserler Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Ziyarete açılma planı ve turizme etkisi

Prof. Dr. Neşe Atik, kazıların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Yıllardır hayalim Türkiye'deki halen tek Trak buluntuları veren kazıyı ve ilk Trak kazısını hem yurdumuza hem dünyaya tanıtmak." dedi. Atik, 2000'den beri süren çalışmalardan elde edilen verilerin umut verici olduğunu belirtti ve geçen yıl antik kenti ziyareti sırasında kendisine bilgi verdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla bu yıl gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Antik kentte bir tanıtım binası inşa edilecek, kent hakkında bilgilendirici dijital donatılar hazırlanacak; yürüyüş yolları ve bir gezi güzergahı tasarlandı. Atik, "Seneye bu vakitle inşallah ne zaman kapıları açacağımızı konuşacağız gibi görülüyor ki bu çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Atik, antik kentin İstanbul'a yakınlığı ve Türkiye'de ilk kez bir Trak şehrinin sunuluyor oluşunun, hem yerli hem yabancı ziyaretçi çekeceğini belirtti: "Antik kentin çok turist alacağını düşünüyorum." Ziyaretçilere yönelik otopark, tur otobüsleri için cep ve acente hizmetleri planları da hazırlanıyor.

Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin gelecek yıl kapılarını açmasıyla bölgenin önemli bir kültürel destinasyon haline gelmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'ndeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen kazılar 25 yıldır devam ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında yürütülen kazılarda, planlama kapsamında bu yıl ilk kez deniz kenarındaki alana geçildi.