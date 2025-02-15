Tekirdağ'da İşçi Taşıyan Midibüs Devrildi: 25 Yaralı

Tekirdağ'da İşçi Servisi Kaza Yaptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, Raif A. yönetimindeki 59 S 6215 plakalı işçi taşıyan midibüs devrildi. Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen kazada, 25 kişi yaralandı.

Kaza Anında Olay Yeri

Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki 24 işçi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile birlikte Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.