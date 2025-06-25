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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:32
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin kapsamını genişleterek, Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik operasyon başlattı.

Ele Geçirilen Malzemeler Dikkat Çekti

Gerçekleştirilen operasyonlarda, yapılan aramalarda toplam 129 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin ele geçirilmesiyle birlikte operasyonun başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve...

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 129 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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