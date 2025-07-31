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Tekirdağ'da Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da kaybolan Samet İstanbul'un cesedi, denizdeki arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:09
Tekirdağ'da Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da, denizde kaybolan 14 yaşındaki Samet İstanbul'un cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları, dün gece saatlerinde geçici olarak durdurulmuş, ancak sabah saatlerinde yeniden hız kazanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, dalgıçlarla birlikte deniz üzerinde arama çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, karada 30 kişilik AFAD ekibi, kıyı şeridinde tarama yaparak arama faaliyetlerine katkı sağladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Samet İstanbul'un cesedi, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Samet İstanbul ve arkadaşı A.Y.'nin, Yat Limanı mevkisinde deniz girmeleri sonrası kaybolmasıyla başlamıştı. Olayın ardından, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y., ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, Samet İstanbul için arama çalışmaları devam etmiştir.

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet...

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışmaları sonucu İstanbul'un cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet...

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışmaları sonucu İstanbul'un cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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