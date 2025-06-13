Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasının atık biriktirme alanında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemese de, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yardım ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, olay yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangın sonrası yapılan incelemelerle, fabrikanın daha önce alınan güvenlik tedbirlerinin ne ölçüde etkili olduğu değerlendirilecek. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimya fabrikasının atık biriktirme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimya fabrikasının atık biriktirme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.