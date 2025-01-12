Tekirdağ'da Kızını ve Partnerini Öldüren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kızı Ş.O. ve birlikte yaşadığı S.L.'yi silahla öldüren N.O., ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay, Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, N.O. henüz belirlenemeyen bir sebeple, kızı ve partnerine ateş açtı.

Komşularının silah seslerini duyarak ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde S.L. ve Ş.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağır yaralanan N.O., sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.