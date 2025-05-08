Tekirdağ'da Modern Bağımlılıklar Söyleşisi: Alışveriş Bağımlılığına Dikkat!

Tekirdağ'da Modern Bağımlılıklar Söyleşisi Düzenlendi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkat çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı," dedi.

Dinç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Modern Bağımlılıklar' söyleşisinde, bağımlılıkların başlangıcında alınan hazzın giderek düştüğünü belirtti. Bu durumda bağımlı insanların, daha fazla haz almak için dozajı artırma eğiliminde olduğunu ifade eden Dinç, "Bir süre sonra dozaj yetmez. Vücudun kaldıramayacağı kadar dozajı artırır. Kaldıramayacağı kadar kendine yüklenir ve büyük bir anlamsızlık, duygusuzluk, mutsuzluk, huzursuzluk yaşar," diye konuştu.

Dinç, sadece madde bağımlılığı değil, duygusal bağımlılıkların da insana çok şey kaybettireceğini dile getirdi. Duygusal bağımlılıkların tehlikeli görünmese dahi insanlığa zarar verdiğini söyleyen Dinç, her türlü bağımlılıktan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Alkol, madde, kumar ya da internet bağımlılıklarının gündemde olmasına karşın pek çok başka bağımlılığın bulunduğunu vurgulayan Dinç, bunlardan birinin de alışveriş bağımlılığı olduğunu belirtti.

Alışveriş bağımlılığının sadece ürün almakla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Dinç, "Alışveriş bağımlılığı karşımızda bir problem olarak duruyor," dedi.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dinç'e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da katıldı. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, öğrenciler ve vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneğince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneğince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi.