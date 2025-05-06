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Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Dikkat: Kask ve Ekipmanın Önemi Vurgulandı

Tekirdağ'da motosiklet kazasında yaralı kurtulan sürücü, kask ve ekipmanın hayati önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:22
Tekirdağ'da Motosiklet Kazalarına Dikkat: Kask ve Ekipmanın Önemi Vurgulandı

Tekirdağ'da Kask ve Ekipman Uyarısı

Tekirdağ'da, bir motosiklet kazasından yara alarak kurtulan Serhat Güneş, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası adına düzenlenen programda kasksız ve ekipmansız sürüşün tehlikelerine dikkat çekti.

Vali Soytürk’ten Trafik Güvenliği Açıklaması

Programda konuşan Vali Recep Soytürk, trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayarak, "2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bu korkunç bir tablo. Tekirdağ'da motosiklet sürücülerinin kurallara uyma konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum," dedi.

Serhat Güneş'in Kazası ve Uyarıları

Yılın Motosiklet Sürücüsü seçilen Serhat Güneş, geçtiğimiz yıl geçirdiği bir kaza sonrası 60 metre kadar bir kamyonetin altında sürüklendiğini ifade etti. Güneş, "Eğer kask ve ekipmanlarım olmasaydı, bugün belki de aranızda olamazdım. Kaskım sayesinde hayatımı kurtardım. Sürücüler kasksız ve ekipmansız motosiklete binmemelidir," dedi.

Yılın Şoförü: Şenay Kenar

Programda Yılın Şoförü unvanını kazanan Şenay Kenar da, 7 yıldır halk otobüsü sürmekte olduğunu belirterek, "Bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim. İnsanları taşımak çok güzel," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin trafik uygulamaları ve motosiklet denetimleri hakkında bilgilendirmeleri ile devam etti. Program sonunda Güneş ve Kenar'a plaketleri verildi.

Tekirdağ'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü...

Tekirdağ'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı (sağ 5) ile Vali Recep Soytürk (sol 5) de katıldı.

Tekirdağ'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü...

Tekirdağ'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı (sağ 5) ile Vali Recep Soytürk (sol 5) de katıldı.

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