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Tekirdağ'da Öğrenciler Lavanta Tarlasındaki Karne Sevinci

Tekirdağ'da öğrenciler, lavanta tarlasında gerçekleştirilen törenle karnelerini alarak mutlu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:02
Tekirdağ'da Öğrenciler Lavanta Tarlasındaki Karne Sevinci

Tekirdağ'da Öğrenciler Lavanta Tarlasındaki Karne Sevinci

Tekirdağ’da, Mevlana İlkokulu öğrencileri, lavanta tarlasında düzenlenen özel bir etkinlikte karnelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, Süleymanpaşa ilçesindeki mor renkli lavanta tarlasında gerçekleştirildi.

Öğrenciler, karnelerini almanın heyecanıyla, aileleriyle birlikte tarlada oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, etkinliğin amacını, öğrencilerin eğitim yılını neşeli bir şekilde tamamlaması ve doğa ile iç içe güzel anlar yaşatmak olarak belirtti.

Yeniyol, “Doğayla iç içe olması açısından bu töreni lavanta tarlasında yapmak istedik. Çocuklar çok mutlu oldu. Aileler çok güzel vakit geçirdi,” şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de, çocukların sevinçlerine ortak olduklarını ifade ederek, Tekirdağ’ın lavanta ile anılmasına vurgu yaptı ve öğrencilere farklı bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Sare Değirmenci, lavanta tarlasında karnesini almanın mutluluğunu dile getirerek, bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı. Karneleri alan öğrenciler daha sonra...

Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı. Karneleri alan öğrenciler daha sonra aileleriyle tarlada oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı. Karneleri alan öğrenciler daha sonra...

Tekirdağ'da öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini aldı. Karneleri alan öğrenciler daha sonra aileleriyle tarlada oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

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