DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,05 -0,95%
ALTIN
4.376,96 -1,88%
BITCOIN
4.704.005,49 0,77%

Tekirdağ'da Öldürülen Kişinin Kredi Kartı ve Telefonunu Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da cesedi bulunan O.A.'nın kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:06
Tekirdağ'da Öldürülen Kişinin Kredi Kartı ve Telefonunu Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Şok Olay: Öldürülen Kişinin Kartı ve Cep Telefonu Çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, inşaat alanında bulunan cesedin ardından yürütülen soruşturmada, O.A.'nın kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen M.D. ve M.E. tutuklandı.

Olayın Detayları

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki bir inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemede kişinin O.A. olduğunu belirledi.

Ölümün ardından cenaze, detaylı incelemeler için Çorlu Devlet Hastanesi morgu

Adli Süreç Başlatıldı

Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın ayrıntıları ve tutuklamaların detayları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak
2
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
3
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi
4
Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
5
Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Yaz Kampında Buluştu
6
Silivri'de Kum Ocağındaki Göçükte Gözüya Kaybedilen İşçinin Cesedi Bulundu
7
Malatya’da 103 Bin Yapı, 80 Bin Hak Sahibine Karşı

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!