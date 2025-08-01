Tekirdağ'da Öldürülen Kişinin Kredi Kartı ve Telefonunu Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Şok Olay: Öldürülen Kişinin Kartı ve Cep Telefonu Çalındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, inşaat alanında bulunan cesedin ardından yürütülen soruşturmada, O.A.'nın kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen M.D. ve M.E. tutuklandı.
Olayın Detayları
Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki bir inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemede kişinin O.A. olduğunu belirledi.
Ölümün ardından cenaze, detaylı incelemeler için Çorlu Devlet Hastanesi morgu Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın ayrıntıları ve tutuklamaların detayları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Adli Süreç Başlatıldı
Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Olayın ayrıntıları ve tutuklamaların detayları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.