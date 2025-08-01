Tekirdağ'da Öldürülen Kişinin Kredi Kartı ve Telefonunu Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Şok Olay: Öldürülen Kişinin Kartı ve Cep Telefonu Çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, inşaat alanında bulunan cesedin ardından yürütülen soruşturmada, O.A.'nın kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen M.D. ve M.E. tutuklandı.

Olayın Detayları

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki bir inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemede kişinin O.A. olduğunu belirledi.