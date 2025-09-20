Tekirdağ'da otomobilün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kapaklı'da Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde kaza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, Y.S.Ç. yönetimindeki 59 AND 300 plakalı otomobil, Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. (13)'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Y.S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.