Tekirdağ'da otomobilün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kapaklı'da Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki B.A. yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:17
Kapaklı'da Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde kaza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, Y.S.Ç. yönetimindeki 59 AND 300 plakalı otomobil, Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. (13)'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Y.S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

