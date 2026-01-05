Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Palau bayraklı 'White Line' isimli kuru yük gemisi, Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında yük almak amacıyla Martaş Limanı'na yanaşmaya çalışırken olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendi ve Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

Dokuz mürettebatın bulunduğu geminin karaya oturmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve deniz polisleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında, gemide dalgıçlar tarafından su altı hasar incelemesi gerçekleştirildi.

Müdahale ve bekleyiş

Gemi 3 gündür aynı noktada bekliyor. Yetkililer, gemiye müdahale edilmesi ve kurtarma çalışmalarının başlatılabilmesi için hava şartlarının düzelmesinin beklendiğini bildirdi.

