Menteşe'de 'Tek Numara 112' Farkındalığı: Muğla 112’den Göç İdaresi Ziyareti

Menteşe'de 'Tek Numara 112' farkındalığı için kritik ziyaret

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, "Tek Numara 112" farkındalık çalışmaları kapsamında Menteşe'de bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Ziyaretin hedefleri ve toplantı gündemi

İçişleri Bakanlığı çatısı altında hizmet veren iki kurumun bir araya geldiği görüşmede, 112 acil çağrı numarasının etkin kullanımı ile farkındalık faaliyetleri ele alındı. Toplantıda özellikle yabancı uyruklu bireylerin acil durumlarda sisteme erişimi ve bu süreçte kurumlar arasındaki ortak çalışma modelleri üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Yerel düzeyde acil çağrı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlayan bu tür iş birliklerinin, vatandaş odaklı kamu hizmetinde kaliteyi yükselttiği vurgulandı.

Açıklama ve teşekkür

Ziyaret sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı bakanlık çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaların, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek vatandaş odaklı kamu hizmetine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, başta İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Gezen olmak üzere, sürece gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikleri için tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz"

Yetkililer, benzer iş birliklerinin devam edeceğini ve "Tek Numara 112" farkındalığının artırılmasına yönelik etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

MENTEŞE’DE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ