DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.866.019,53 -0,25%

Menteşe'de 'Tek Numara 112' Farkındalığı: Muğla 112’den Göç İdaresi Ziyareti

Muğla 112, 'Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları kapsamında Menteşe’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:17
Menteşe'de 'Tek Numara 112' Farkındalığı: Muğla 112’den Göç İdaresi Ziyareti

Menteşe'de 'Tek Numara 112' farkındalığı için kritik ziyaret

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, "Tek Numara 112" farkındalık çalışmaları kapsamında Menteşe'de bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Ziyaretin hedefleri ve toplantı gündemi

İçişleri Bakanlığı çatısı altında hizmet veren iki kurumun bir araya geldiği görüşmede, 112 acil çağrı numarasının etkin kullanımı ile farkındalık faaliyetleri ele alındı. Toplantıda özellikle yabancı uyruklu bireylerin acil durumlarda sisteme erişimi ve bu süreçte kurumlar arasındaki ortak çalışma modelleri üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Yerel düzeyde acil çağrı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlayan bu tür iş birliklerinin, vatandaş odaklı kamu hizmetinde kaliteyi yükselttiği vurgulandı.

Açıklama ve teşekkür

Ziyaret sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı bakanlık çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaların, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek vatandaş odaklı kamu hizmetine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, başta İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Gezen olmak üzere, sürece gösterdikleri ilgi, destek ve misafirperverlikleri için tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederiz"

Yetkililer, benzer iş birliklerinin devam edeceğini ve "Tek Numara 112" farkındalığının artırılmasına yönelik etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

MENTEŞE’DE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

MENTEŞE’DE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

MENTEŞE’DE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
2026'da Sağlıklı Beslenme: Diyetisyen Tuba Yıldırım'dan Pratik Öneriler
3
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
4
Patnos’ta kar engelini aşan kurtarma: 40 günlük bebek hastaneye sevk edildi
5
Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi'ne Başvurular Başladı
6
Özlem Vural Gürzel'den 139 milyon TL'lik ihale iddiasına yanıt: "Görevde değildim"
7
Korkut’ta 110 Yaşındaki M.M.K. Kar Engeline Rağmen 6 Saate Hastaneye Ulaştırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları