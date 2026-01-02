Hakkari'de Kar Yığınları Şehir Dışına Taşınıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda biriken kar yığınları, iş makinelerinin yardımıyla şehir dışına taşınıyor.

Yoğun Kar ve Süren Mücadele

Hakkari'de kar kalınlığı kent merkezinde 70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yer yer 2,5 metre'yi aştı. Hakkari Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren iş makineleri ve insan gücüyle gece gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki dar sokaklarda biriken kar yığınları, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Vali ve Vali Yardımcısı İnceledi

Yürütülen çalışmaları Hakkari Valisi Ali Çelik ile Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kent merkezindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, kentin 15 farklı mahallesinde eş zamanlı olarak yol açma ve genişletme çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

