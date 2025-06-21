Tekirdağ'da Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, motosiklet sürücüsü Mahmut Atlı'nın (43) ölümüne yol açtı. Olay, Marmaracık Mahallesi'nde 59 AKF 705 plakalı motosikletin, M.T.E. (61) tarafından emniyet şeridine park edilen bir tıra çarpması sonucunda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Mahmut Atlı'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Atlı kurtarılamadı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası tır sürücüsü M.T.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu talihsiz olay, trafikte dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.