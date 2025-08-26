Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'nde Kazılar: 5 Bin Yıllık Sırlar

Perinthos Antik Kenti'nde kazılar sürüyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kentindeki kazı çalışmaları, antik tiyatro alanında yoğunlaşarak devam ediyor. Çalışmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem yönetiyor.

Kazı ekibi ve yürütülen çalışmalar

Alan çalışmaları, tiyatroda görev yapan 55 kişilik ekip ile sürüyor. Kazının yanı sıra alanda mimari belgeleme, jeofizik ve buluntu inceleme çalışmaları yapılıyor. Erdem, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklendiğini belirtti.

Öne çıkan bulgular

Prof. Dr. Erdem, tiyatronun bölgedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Buradaki tiyatro bilindiği gibi çok büyük bir alan, Trakya'nın bilinen en büyük tiyatrosu. Bizi burada zorlayan 6 metrelik bir dolgu oluşu. Bu dolgudan da önemli bulgular geliyor. Bir iskelet, bir Roma heykeli, küçük bir tanrıça Athena'ya adanmış küçük bir heykelcik."

Erdem ayrıca, antik kentle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Buranın Yunan, Roma ve Geç Antik Dönemi'ni çok iyi biliyorduk. Ancak bizim kazı sırasında bulduğumuz çok sayıda taş alet yerleşimin çok daha önceye ait olduğunu ispat etti. Bu tabakalara da ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatronun Roma döneminde çok önemli bir yapı olduğunu, 6. yüzyıldan sonra ise kapatıldığını biliyoruz."

Gelecek planları ve bölgeye etkisi

Erdem, kazıların 12 ay boyunca sürdürüleceğini ve antik kentin başkent olmasından dolayı önemli yapılar ve yazıtlar barındırabileceğini söyledi. Erdem, çalışmaların yavaş ilerleyeceğini ancak bölge turizmi ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını vurguladı: "Bu büyüklükteki bir antik kentin ortaya çıkarılması elbette yavaş yavaş olacak ama bölge turizmine ve bölgenin kültür hayatına çok önemli katkıları olacak. Bütün yapılar gömülü olduğu için bu biraz zaman alacak. Tarihi çok eskilere dayanan bir antik kent."

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, antik kentin önümüzdeki yıllarda tarih meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geleceğini belirtti.

