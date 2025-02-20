Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyrazın Olumsuz Etkileri

Marmara Denizi'nde son üç gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında önemli aksamalara yol açtı. Hızının zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaştığı bildirilen poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kaldı.

Balıkçılar da Mağdur

Poyraz, sadece deniz ulaşımını değil, aynı zamanda balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün denize açılamadıklarını duyurdu.

Hava Durumu ve Beklentiler

Şehrin hava sıcaklığı bugün 1 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, poyrazın hafta sonu etkisini kaybetmesini bekliyor. Tekirdağ'daki deniz ulaşımının normale dönmesi için umutlar yükseliyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.